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В Германии призвали не доверять США после слов Блинкена об Украине

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал не доверять США после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Штатов нет "волшебного горшочка с деньгами" для помощи Украине.

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