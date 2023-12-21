В Германии призвали не доверять США после слов Блинкена об Украине

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал не доверять США после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Штатов нет "волшебного горшочка с деньгами" для помощи Украине.