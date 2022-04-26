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В Рязани FABRIKA приостанавливает работу из-за технических вопросов

В Рязани FABRIKA приостанавливает работу из-за технических вопросов

FABRIKA известна в качестве площадки для различных фестивалей и проектов. Организаторы объявили, что в ближайшее время работу придётся приостановить, в связи с чем отменены несколько мероприятий, которые были запланированы на 29 апреля – 1 мая.

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