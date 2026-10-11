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Воронежские новости

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В девяти населенных пунктах Воронежской области временно прервут теле- и радиовещание

В девяти населенных пунктах Воронежской области временно прервут теле- и радиовещание

Ремонтные работы пройдут в девяти населенных пунктах региона с 12 по 15 октября, трансляции не будет с 10:00 до 16:00.

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