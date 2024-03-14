Добыча нефти в Нигерии достигла трехлетнего максимума Согласно данным ОПЕК, добыча нефти в Нигерии в феврале составила 1,47 млн баррелей в сутки.
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Добыча нефти в Нигерии достигла трехлетнего максимума Согласно данным ОПЕК, добыча нефти в Нигерии в феврале составила 1,47 млн баррелей в сутки.
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