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В ООН обсудили разрешение Запада на удары по России

В ООН обсудили разрешение Запада на удары по России

Нью-Йорк, ООН — Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН, где озвучил серьёзные опасения по поводу эскалации конфликта на Украине и роли западных стран в этом процессе.

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