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20% – Джефф Безос станет новым владельцем «Ливерпуля» до конца года

Джефф Безос может стать новым владельцем «Ливерпуля». Сообщалось, что основателю Amazon предложили присоединиться к консорциуму во главе с бывшим совладельцем «КПР» Амитом Бхатией, который ведет переговоры о приобретении доли в клубе АПЛ.

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