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Нагорных о словах Дзюбы о Семаке: «Может, между ними какая‑то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ?»

Нагорных о словах Дзюбы о Семаке: «Может, между ними какая‑то игра, смысл которой понимают только они. Мы же знаем, кто самый медийный игрок РПЛ?»

После матча 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:1) форвард «Локомотива» на вопрос журналиста, помирился ли он с главным тренером петербуржцев, под руководством которого ранее играл за сине-бело-голубых, ответил фразой «А кто это?» — Я всегда стараюсь выступать за корректность.

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