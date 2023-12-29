Выставка новогодней флористики продлится на проспекте Мира до 14 января

В экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ проходит выставка «Настроение — зима». На ней представлены необычные инсталляции, оригинальные ёлки и новогодние игрушки, сделанные флористами из Москвы и Московской области.
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