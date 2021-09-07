"Будешь в бубен получать": поступок молодого приморца сильно удивил людей

В социальной сети Instagram (12+) житель Приморья сильно удивил всех своим поступком. Молодой человек из Уссурийска опубликовал необычное объявление в соцсетях, в котором парень предложил девушкам познакомиться с ним.
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