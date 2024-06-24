Один раз опрыскали и про пустоцветы забыли: помидоры начнут завязывать плоды без остановки — складывать урожай будет некуда Ольга ВайленкоПериод цветения помидоров является важным этапом для каждого садовода, поскольку от него напрямую зависит завязывание плодов и качество урожая.