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Один раз опрыскали и про пустоцветы забыли: помидоры начнут завязывать плоды без остановки — складывать урожай будет некуда

Один раз опрыскали и про пустоцветы забыли: помидоры начнут завязывать плоды без остановки — складывать урожай будет некуда

Один раз опрыскали и про пустоцветы забыли: помидоры начнут завязывать плоды без остановки — складывать урожай будет некуда Ольга ВайленкоПериод цветения помидоров является важным этапом для каждого садовода, поскольку от него напрямую зависит завязывание плодов и качество урожая.

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