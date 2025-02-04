Может ли организация вернуть чрезмерно завышенную комиссию банка при переводе в пользу физического лица

Как организации вернуть непомерно завышенную комиссию за перевод физическому лицу, на что ссылаться при обосновании требования к банку о возврате «грабительской» комиссии и есть ли перспективы у такого спора с банком.
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