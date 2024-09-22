ТАСС: Среди причин признания Макаревича иноагентом стали его обвинения ВС РФ

Одной из причин, по которой основатель музыкальной группы "Машина времени" Андрей Макаревич был признан иностранным агентом, стали его слова о причастности российской армии, а также президента РФ Владимира Путина к военным преступлениям.
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