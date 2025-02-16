Фр. Боденстедт. о черкесах

«Происхождение адыге восходит ко временам самым отдаленным. их рыцарские чувства, их нравы патриархальной чистоты, их поразительно прекрасные черты ставят их бесспорно на первый ряд свободных народов Кавказа».
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