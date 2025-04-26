Мир начинает признание проигрыша Украины

vagas Karlito

А разве вопрос в территориях! Они освобождены так как являются русскими и заселены русским народом! Зачем они разгоняют мысль ,что мы своего достигли если отдать нам все что отвоевано в боях!? Просто гоним хохляцкую нечесть назад где она и должна обитать! В районе Поьши!"))