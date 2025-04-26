Сразу несколько стран в разных регионах мира начали убеждать Киев пойти на территориальные уступки ради заключения соглашения с Россией.
Мир начинает признание проигрыша Украины
Комментарии
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Eduard
Почему мир вообще поддерживает страну,где был переворот и тысяча других преступлений?
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15 час.
Eduard
Точно! Посылать людейчто бы те погиюли на какой-то имчуждой Украине!
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14 час.
vagas Karlito
А разве вопрос в территориях! Они освобождены так как являются русскими и заселены русским народом! Зачем они разгоняют мысль ,что мы своего достигли если отдать нам все что отвоевано в боях!? Просто гоним хохляцкую нечесть назад где она и должна обитать! В районе Поьши!"))
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12 час.
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