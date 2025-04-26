Заноза
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Заноза

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Мир начинает признание проигрыша Украины

Мир начинает признание проигрыша Украины

Сразу несколько стран в разных регионах мира начали убеждать Киев пойти на территориальные уступки ради заключения соглашения с Россией.

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Комментарии
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Eduard
Почему мир вообще поддерживает страну,где был переворот и тысяча других преступлений?
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15 час.
Eduard
Точно! Посылать людейчто бы те погиюли на какой-то имчуждой Украине!
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14 час.
vagas Karlito
А разве вопрос  в территориях! Они освобождены так как являются русскими  и заселены русским народом! Зачем они разгоняют     мысль ,что мы своего достигли если отдать нам  все что отвоевано в боях!? Просто гоним хохляцкую нечесть назад где она и должна обитать! В районе Поьши!&quot;))
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12 час.
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