Кино: «Король и Шут», «Ведьмак» и ещё 10 увлекательных фэнтези-проектов, которые погружают в удивительные миры

Иногда достаточно одного эпизода, чтобы перестать видеть мир так, как прежде, потому что фантазия — это не побег от реальности, а способ сказать о ней правду, на которую в повседневной жизни не хватает слов.
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