«Газель», квадроцикл и партию дронов отправили на СВО из Новосибирска

«Сегодня в очередной раз правительство Новосибирской области отправляет материально-техническое имущество в зону боевых действий нашим подшефным воинским подразделениям», – прокомментировал представитель министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Колмаков.
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