Сможет ли OM подняться выше $10?

Mantra (OM) демонстрирует впечатляющий рост: с начала года стоимость увеличилась на 133%, а по сравнению с ценой 1 февраля токен вырос почти в 86 раз (8,592%), что значительно опережает такие активы, как Ethereum и Bitcoin, остающиеся в стагнации или падающие.