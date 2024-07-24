Укрюгенд на марше! Минобразования Украины разработало предмет для подготовки школьников к войне

Украине срочно требуются защитники помоложе, мобилизованных взрослых уже катастрофически не хватает, а потому в Министерстве образования разработали учебную программу «Защита Украины» для учеников 10-11 классов.
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