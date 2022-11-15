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Глава Евросовета рассказал, как преодолеть продовольственный кризис

Глава Евросовета рассказал, как преодолеть продовольственный кризис

Прекращение конфликта на Украине является лучшим способом решения продовольственного и энергетического кризиса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления на саммите G20, которое транслировалось 15 ноября на его странице в Twitter.

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