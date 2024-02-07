«Алло, мам, срочно дай денег»: 5 популярных уловок мошенников

Мошенничество сегодня – один из самых распространенных видов преступлений. Какие уловки используют преступники? Как их вычислить, чтобы суметь защитить себя? В материале PRIMPRESS подробно отвечает на эти вопросы.
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