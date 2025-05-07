В Махачкале бандиты открыли огонь по сотрудникам полиции, глава республики призвал граждан не выкладывать видео с места преступления Михаил Зубов На фото: обстановка на месте нападения неизвестных на наряд полиции (Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Фененко Перестрелки, которые в последнее время происходят в Дагестане, распространились и на столичную Махачкалу.
Дагестану нужен свой Кадыров и его методы
Комментарии
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ninikooo Митусова
Нужно « урезать панк дотаций, чтобы они думали, как прокормить семьи , а не стреляли « по своим». Это все от безделья.
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4 час.
ninikooo Митусова
Паек
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4 час.
Алексей Тан
Нинка!!!... пора бы... давно уже пора, научится ИСПРАВЛЯТЬ... ошибки и описки.... А для этого есть "галочка"... справа в низу... вашего коммента.
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4 час.
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