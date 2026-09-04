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Регионы России

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Ugreen выпустила первый в мире сертифицированный кабель HDMI 2.2 длиной 2 метра

Ugreen выпустила первый в мире сертифицированный кабель HDMI 2.2 длиной 2 метра

Стандарт HDMI 2.2 использует технологию FRL2 и обеспечивает пропускную способность до 96 Гбит/с, также предусмотрены варианты на 64 и 80 Гбит/с.

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