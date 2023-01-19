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Липопротеинлипаза: Как работает обмен веществ

Липопротеинлипаза: Как работает обмен веществ

Наше питание, стресс и физическая активность связаны множеством сложных взаимосвязей. Сегодня я хочу рассказать вам об одном интересном и важном ферменте, который является перекрестом между питанием, стрессом и уровнем физической активности.

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