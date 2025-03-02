Mirror: Де Брёйне может остаться в «Сити» при сокращении оклада с £375 тысяч до £150 тысяч

Полузащитник Кевин Де Брёйне и «Манчестер Сити» могут продлить контракт. Как сообщает Mirror, по новому трудовому соглашению бельгийскому футболисту придётся пойти на понижение заработной платы с £375 тыс.
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