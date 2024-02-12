Пусть жители помогают: в мэрии Челябинска придумали, как заставить УК чистить снег

Наталья Котова пригрозила крупнейшим управляющим компаниям и обратилась за помощью к горожанам.На аппаратном совещании в понедельник, 12 февраля, глава Челябинска Наталья Котова устроила разнос управляющим компаниям.
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