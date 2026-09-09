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Почему кофе бывает кислым или горьким: бариста Лобадин разобрал особенности вкуса

Почему кофе бывает кислым или горьким: бариста Лобадин разобрал особенности вкуса

Два человека могут описать один и тот же кофе совершенно разными словами: одному он покажется кислым, другому — горьким.

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