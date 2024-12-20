Сенатор Пушков фразой «один в поле воин» оценил нежелание Орбана продлять санкции

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале одной фразой прокомментировал намерение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать санкции ЕС против России до инаугурации Трампа.
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