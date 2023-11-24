Протесты в Дублине: граждане требуют безопасности после нападения мигранта Елена ГалицкаяДублин стал свидетелем волнения и беспорядков, когда мигрант из Алжира напал с ножом на прохожих, в том числе на детей.
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