Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты — часть плана: Олигархи играют свою роль в развале России

Мигранты — часть плана: Олигархи играют свою роль в развале России

Мигранты — это часть плана Запада по развалу России. Об этом "Царьграду" заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

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