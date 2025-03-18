Кошка-корова: зачем нужны упражнения на растяжку для мужчин, объяснил тренер Прыгунов

Как растяжка помогает мужчинам улучшить спортивные результаты и бережет от травм, какие техники и упражнения существуют? Своими рекомендациями, как интегрировать растяжку в тренировочную программу и достигнуть максимальных результатов с «Доктором Питером», поделился профессиональный тренер Михаил Прыгунов — топ-тренер FitStars, мастер спорта России по бодибилдингу.