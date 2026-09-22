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Энергетик Фролов: топливный кризис ускорит переход ЕС к зеленой энергетике

Энергетик Фролов: топливный кризис ускорит переход ЕС к зеленой энергетике

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью «Ридусу» прокомментировал обращение президента Франции Эммануэля Макрона к главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой снизить требования к качеству топлива на уровне Евросоюза (ЕС).

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