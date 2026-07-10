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Царьград

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На Украине вновь горят заводы и заправки: Россия прошлась "Геранями" и "Искандерами" по территории от Одессы до Сум

На Украине вновь горят заводы и заправки: Россия прошлась "Геранями" и "Искандерами" по территории от Одессы до Сум

Под покровом ночи русские ракеты и беспилотники обрушили серию ударов по промышленным и энергетическим объектам от Одесской до Сумской области: горят заводы и автозаправки, в некоторых городах слышны повторные взрывы - власти бьют тревогу из‑за дефицита ПВО, аналитики предупреждают, что дальше будет только хуже.

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