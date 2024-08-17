Мотоциклист столкнулся с лосем в Витебской области, оба погибли.

ДТП случилось ночью в Городокском районе, на 38-м километре трассы М8.Фото: Городокская ГАИ´По предварительной информации, водитель 1991 года рождения врезался в лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть´, - рассказали в областной ГАИ.