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Мотоциклист столкнулся с лосем в Витебской области, оба погибли.

Мотоциклист столкнулся с лосем в Витебской области, оба погибли.

ДТП случилось ночью в Городокском районе, на 38-м километре трассы М8.Фото: Городокская ГАИ´По предварительной информации, водитель 1991 года рождения врезался в лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть´, - рассказали в областной ГАИ.

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