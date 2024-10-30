Россияне утратят еще одну возможность получить недорогой кредит

Россияне рискуют утратить еще одну возможность оформления относительно недорогого кредита. С 1 ноября власти наложат на нецелевые потребкредиты под залог автомобиля новые макропруденциальные ограничения, заявил преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин, передает агентство «Прайм».
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