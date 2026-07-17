Россиянам с одним ребенком посоветовали быстрее оформить семейную ипотеку

Эксперты рекомендуют не откладывать заявку: условия программы могут скорректировать уже в ближайшие месяцы Семьям с одним ребенком стоит поторопиться и приобрести жилье до вступления в силу новых правил семейной ипотеки, которые планируется ввести 1 октября.