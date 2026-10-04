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Царьград

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Три девочки пропали в месте исчезновения Усольцевых

Три девочки пропали в месте исчезновения Усольцевых

В Красноярском крае пропали три девочки в возрасте от девяти до 13 лет. Тревогу забили, когда с ними не смогли выйти на связь родственники.

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