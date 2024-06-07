Закуплено оборудование для строящейся поликлиники в Колывани

Реконструкция Колыванской ЦРБ ведется по нацпроекту «Здравоохранение». Снесены два устаревших двухэтажных здания больницы, на их месте возводят поликлинику на 300 посещений в смену и хирургический корпус на 40 коек с реанимацией.
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