Закуплено оборудование для строящейся поликлиники в Колывани

Реконструкция Колыванской ЦРБ ведется по нацпроекту «Здравоохранение». Снесены два устаревших двухэтажных здания больницы, на их месте возводят поликлинику на 300 посещений в смену и хирургический корпус на 40 коек с реанимацией.