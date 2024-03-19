Инвесторы Еврозоны «замерли» в понедельник перед неделей заседаний пяти ЦБ

Пять Центробанков проведут свои заседания по ставке, начиная с сегодняшнего дня. Данные по монетарной политики и прогнозы, оказывают самое сильное влияние на курсы акций и валют, особенно в случае непредсказуемых объявлений.
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