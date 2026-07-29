Украинские прокси бесчинствуют уже в Ираке Багдад обвиняет Киев в нарушении суверенитета и операциях под чужим флагом Светлана Гомзикова Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Иван Лошкарев Спецслужбы Ирака задержали группу боевиков, которые действовали в интересах киевского режима и были причастны к серии нападений на территории страны.
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