Ученые впервые смогли пообщаться с китами

Как ни странно, это может помочь установить контакт с какой-либо инопланетной расой. Что общего между цетологами (так зовутся люди, которые изучают китообразных) и охотниками за инопланетянами? Больше, чем вы могли подумать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии