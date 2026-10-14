Российский зоолог, охотовед, писатель Михаил Кречмар рассказал, что при встрече с медведем в лесу действия человека должны зависеть от поведения животного: в одних случаях лучше незаметно отойти, в других — попытаться его отпугнуть.
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