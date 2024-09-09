Гегемония партии власти. Итоги выборов главы и депутатов Госсобрания Республики Алтай

Большинство жителей Республики Алтай проголосовали за "Единую Россию" и её представителей Выборы главы и депутатов Госсобрания Республики Алтай прошли с 6 по 8 сентября 2024 года, уже известны окончательные результаты голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии