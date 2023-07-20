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Село Вязовое Белгородской области было обстреляно ВСУ. Есть повреждения

Село Вязовое Белгородской области было обстреляно ВСУ. Есть повреждения

Четыре жилых дома, хозпостройка и линия газоснабжения были повреждены в результате обстрела вооруженными силами Украины села Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 20 июля в Telegram-канале.

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