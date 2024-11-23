Автосалон в Лос-Анджелесе 2024: самые громкие премьеры! Подробности и масса фото

Автосалон в Лос-Анджелесе 2024 года (ориг. 2024 Los Angeles Motor Show) уже в самом разгаре. Мероприятие в Лос-Анджелесе является завершением сезона автосалонов — это последний шанс для лидеров мирового автопрома в текущем году продемонстрировать те новые автомобили, которые поступят в шоу-румы дилеров в ближайшее время.
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