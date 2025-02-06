Профориентация и обновленные спортплощадки: ОТЭКО поддерживает социальную сферу Темрюкского района

Профориентация и обновленные спортплощадки: ОТЭКО поддерживает социальную сферу Темрюкского районаКомпания «ОТЭКО» на 8% перевыполнила план годовой программы поддержки социальной сферы Темрюкского района.
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