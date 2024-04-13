На трассах Челябинской области ввели режим повышенной готовности

Паводок вносит коррективы в организацию дорожного движения. Публикуем схему объезда.Паводки во многих регионах России в 2024 году проходят довольно тревожно, в частности, на Урале регистрируется много подтоплений.
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