Русская весна

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Украинские власти отвергли протянутую руку христианского милосердия, — Медведев

Украинские власти отвергли протянутую руку христианского милосердия, — Медведев

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию киевского режима на идею о рождественском перемирии, озвученную вчера российским лидером Владимиром Путиным.

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