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Южная Корея голосует по вопросу об импичменте президента

В Сеуле в эти минуты депутаты решают, отправить ли в отставку президента страны. За несколько часов до голосования Юн Сок Ель обратился к населению и извинился за свои действия, которые в стране сейчас называют не иначе как попыткой госпереворота.

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