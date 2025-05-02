Цыгане устали терпеть недовольство русских и записали обращение, в котором сказали, что с ними будет, если они продолжат
Avia.pro - СМИ
Я листала ленту новостей, когда наткнулась на статью про село Анисимово в Алтайском крае.
Комментарии
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Всех собрать в одну кучу и отправить северные острова осваивать в Ледовитом океане .
Напомним ромам как дядя Адольф ими печи топил в тремблинке и освенциме.
Охотничье оружие у жителей есть на руках, пусть объединяются и создают свой отряд Милиции, на всё поползновения и нападки стрелять в сторону скопления цыган! Не санкционированные митинги ещё ни кто официально не разрешал! А потом надо просто начать жечь дома цыган, если сами хотят нормально жить, а Власти при этом ни чего делать не хотят. Только так и ни как иначе!
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