Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Как я понимаю назначение А.Р. Белоусова даёт надежду что можно в среде военных изжить эту сволочную страсть к использ...Бойцы генерала По...
  • Ильдус Мамлеев
    Охотничье оружие у жителей есть на руках, пусть объединяются и создают свой отряд Милиции, на всё поползновения и нап...Цыгане устали тер...
  • Николай ИВАНОВ
    Не просто так вороватые генералы из МО РФ рвутся на СВО, отсидятся в тылу, подставят жопу под осколок и все - с деньг...Генерал Гурулёв в...

Цыгане устали терпеть недовольство русских и записали обращение, в котором сказали, что с ними будет, если они продолжат

Цыгане устали терпеть недовольство русских и записали обращение, в котором сказали, что с ними будет, если они продолжат

Avia.pro - СМИ Я листала ленту новостей, когда наткнулась на статью про село Анисимово в Алтайском крае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Всех собрать в одну кучу и отправить северные острова осваивать в Ледовитом океане .
Ответить
10 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Напомним ромам как дядя Адольф ими печи топил в тремблинке и освенциме.
Ответить
9 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Охотничье оружие у жителей есть на руках, пусть объединяются и создают свой отряд Милиции, на всё поползновения и нападки стрелять в сторону скопления цыган! Не санкционированные митинги ещё ни кто официально не разрешал! А потом надо просто начать жечь дома цыган, если сами хотят нормально жить, а Власти при этом ни чего делать не хотят. Только так и ни как иначе!
Ответить
1 час.
наверх