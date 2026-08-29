В Зарядье завершился IV Фестиваль юношеских оркестров мира

В Москве на площадке парка «Зарядье» завершился IV Фестиваль юношеских оркестров мира. За три дня мероприятия гости услышали девять молодежных коллективов, каждый из которых представил собственную программу.
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